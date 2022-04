Saint-Marcel s’expose à la Salle des Fêtes Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Marcel s'expose à la Salle des Fêtes Saint-Marcel-lès-Valence, 29 avril 2022, Saint-Marcel-lès-Valence.

2022-04-29 – 2022-05-08 Espace culturel Liberté 18 place de la Liberté

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme Saint-Marcel-lès-Valence Exposition de toiles, photos, poteries, sculptures ! L’association d’artistes saint-marcellois vous surprendra par cette exposition, dont un des thèmes est « Villes et villages ». contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr Espace culturel Liberté 18 place de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

