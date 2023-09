Journées d’études – Musées en transition Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel, 10 octobre 2023 09:30, Saint-Marcel.

Journées d’études – Musées en transition Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel Mardi 10 octobre, 09h30

Bretagne musées organise avec le musée de la Résistance en Bretagne (Saint-Marcel) une journée dédiée à la transition des musées vers un modèle plus en phase avec les problématiques environnementales. Mardi 10 octobre, 09h30 1

Changement climatique, crise énergétique, pollution… À l’image de l’ensemble de la société, les musées font face à la nécessité de modifier leurs pratiques et fonctionnements, malgré les freins et injonctions contradictoires. Bretagne musées organise, en lien avec le Musée de la Résistance en Bretagne, à Saint-Marcel, dans le Morbihan, une journée dédiée à cette nécessaire « transition ». L’objectif est d’avoir une meilleure connaissance de ces enjeux, des principaux facteurs de pollution et de consommation dans les musées et des solutions à mettre en œuvre. Consommation énergétique des réserves et conservation des collections, scénographie et éco-conception ou encore sobriété numérique dans les musées seront abordées.

PROGRAMME

9h30. Accueil

10H00. Introduction

10h15. Approche énergétique et conservation des collections – Frédéric Ladonne

La récente crise énergétique et les conséquences du changement climatique poussent les musées à réinterroger la consommation énergétique et l’impact environnemental de leurs équipements, notamment des réserves, pôle majeur de dépense en la matière. Cela amène notamment à requestionner les exigences de conservation et leurs approches environnementales. Frédéric Ladonne, architecte programmiste spécialisé dans la conservation préventive et diplômé en ingénierie environnementale interviendra sur le sujet.

11h. Pour une scénographie éco-conçue et créative – La Volumerie, Alexandra Legros

Les musées et lieux d’exposition consomment beaucoup de matériaux et produisent beaucoup de déchets. Les scénographies sont effet souvent jetées une fois l’exposition terminée, parfois également les dispositifs multimédias. Des solutions existent pourtant pour concevoir des scénographies créatives et efficaces en réutilisant des matériaux, ainsi que pour mieux répartir les ressources entre institutions. Alexandra Legros, est directrice et co-fondatrice de la Volumerie, agence-atelier de scénographie basé à Broons et Rennes.

11h45. Quelle sobriété numérique pour les musées ? – Romane Clément, Ctrl S

Les professionnels de la culture naviguent aujourd’hui entre des injonctions paradoxales. Alors que les usages numériques accélèrent, ils sont amenés à refonder leur stratégie numérique à l’aune d’un constat sans appel (l’impact environnemental, social, politique et sanitaire du numérique) et d’une question centrale : quelle sobriété numérique pour relever les défis du secteur culturel ? Romane Clément, co-fondatrice de l’agence Ctrl S traitant du numérique responsable nous fournira des pistes pour répondre à cette question.

12h45. Déjeuner – restaurant La Parenthèse (participation non obligatoire : plus d’informations sur le formulaire d’inscription)

14h. Table-ronde : retours d’expériences

Les musées et acteurs du secteur culturel mettent déjà en place des actions allant dans le sens d’une certaine sobriété dans les domaines déjà évoqués. Nous reviendrons via cette table-ronde sur plusieurs retours d’expérience en la matière.

• Les Champs Libres et le Musée de Bretagne : retours d’expériences pour un numérique responsable

• Musée de la Résistance en Bretagne : que reste-t-il des intentions initiales en matière de sobriété énergétique ?

• Mobilités et déplacements dans le secteur culturel : l’exemple des musiques actuelles et du spectacle vivant

15h30. Visite de l’exposition Vous n’irez plus danser ! Les bals clandestins sous l’Occupation

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhélec Saint-Marcel Saint-Marcel 56140 Morbihan