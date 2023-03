12ème foire gourmande éco-responsable Croquons Nature… ! Place de la Mairie, 14 mai 2023 10:30, Saint-Marcel-lès-Valence.

Croquons Nature… ! Marché des producteurs bio et locaux, et nombreuses animations.

Présence de Baptiste Morizot, écrivain, philosophe, maître de conférence sur le thème « paysannerie et vie sauvage ». Dimanche 14 mai, 10h30 1

http://facebook.com/croquonsnaturefoiregourmande

Avec le retour du printemps, voilà la foire gourmande bio et éco-responsable, à l’initiative de Croquons Nature… ! Qui s’annonce.

En ouverture de cette manifestation, vous êtes invités le samedi 13 mai après-midi à la ferme du Rougequeue, pour écouter les mille et une voix des oiseaux du printemps, accompagnés par un ornithologue de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Un moment d’écoute et de découverte incomparables dans un milieu agricole qui donne la part belle à la vie sauvage. Cet après-midi annonce la tonalité de cette 12ème édition placée sous le thème de la Nature Sauvage !

Dans l’esprit agri-culturel qui caractérise cette manifestation, la visite à la ferme sera suivie d’un moment musical puis d’un goûter partagé, moment convivial où chacun apporte de quoi « croquer » avec les autres participants.

Le nombre de participants étant limité, il faudra bien penser à réserver.

C’est le dimanche 14 mai que nous entrerons dans le vif du sujet avec la foire gourmande à proprement parler. Bien sûr, il y a le marché des producteurs bio et locaux qui vous proposeront, toute la journée le résultat de leur travail : plants potagers, fruits et légumes de saison, viande de porc, fromages, charcuteries, vins et autres boissons avec ou sans alcool, miel, confitures, pain, plats préparés, condiments, etc.… à déguster sur place ou à emporter, bien sûr, pour avoir quelques réserves chez soi.

Mais, pour les nouveaux arrivants dans notre commune, il faut aussi ajouter que la foire gourmande Croquons Nature… ! Est un moment festif unique qui permet de faire de belles rencontres et de passer une journée pour s’informer, pour échanger et partager autour des valeurs que sont le mieux manger, pour notre santé et par respect pour notre environnement, et le mieux vivre ensemble.

Petits et grands, que ce soit en famille ou en solo, pourront participer à des ateliers et des animations festives, voir les animaux de la mini-ferme, écouter le programme musical, et surtout mettre la main à la pâte en se joignant à la performance artistique collective « l’arbre de tous les possibles » qui sera le fil rouge de cette journée. Et c’est contre une somme modique qu’on pourra faire le tour de ville en calèche. Après la découverte des oiseaux le samedi, ce sera un entomologiste qui vous initiera au monde des insectes dimanche.

A ne pas manquer la causerie de 15h00 « paysannerie et vie sauvage » avec notre invité Baptiste Morizot qui nous apportera, non seulement son regard de philosophe sur notre relation à la nature, au vivant, au sauvage, mais aussi des exemples précis de retour de la biodiversité dans des milieux qui semblaient trop détériorés. Et bien sûr, il répondra à toutes les questions que nous pourrons lui poser sur le monde sauvage.

C’est sous les tilleuls que vous pourrez déjeuner, soit avec les produits proposés par les exposants, soit avec les assiettes paysannes ou végétariennes proposées par l’association Croquons Nature… ! à réserver, car leur nombre est limité. La buvette tenue par les bénévoles de l’association vous permettra de vous désaltérer toute la journée, quelle que soit la température ambiante.

C’est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour cette fête agri-culturelle, conviviale, originale et fédératrice. Notez bien la date dans votre agenda.

Place de la Mairie Avenue de Provence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme

