Vide greniers – Soirée Paella Terrain de la Féria, 10 juin 2023, Saint-Marcel-lès-Sauzet.

Journée vide greniers suivie d’une soirée paella accompagnée d’un bal animé par Whisper music. Buvette et snack sur place..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Terrain de la Féria

Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market day followed by a paella evening with a ball animated by Whisper music. Refreshments and snacks on site.

Día de mercadillo seguido de una velada de paella con baile a cargo de Whisper music. Refrescos y aperitivos in situ.

Flohmarkttag mit anschließendem Paella-Abend und Tanz, der von Whisper music begleitet wird. Getränke und Snacks vor Ort.

