Festival de la Voix à Velles, 13 mai 2023, Saint-Marcel.

Festival de la Voix à Saint-Marcel

Par Back & forth: » Mystères et sentiers secrets », musique folk

Mescla: « Folk mediterraneo », musique folk traditionnelle contemporaine.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . 10 EUR.

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire



Festival de la Voix in Saint-Marcel

By Back & forth: « Mysteries and secret paths », folk music

Mescla: « Folk mediterraneo », contemporary traditional folk music

Festival de la Voix en Saint-Marcel

Por Back & forth: « Misterios y caminos secretos », música folk

Mescla: « Folk mediterráneo », música folclórica tradicional contemporánea

Festival de la Voix in Saint-Marcel

Par Back & forth: « Mystères et sentiers secrets » (Geheimnisse und geheime Pfade), Folkmusik

Mescla: « Folk mediterraneo », traditionelle zeitgenössische Folkmusik

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Vallée de la Creuse