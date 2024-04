Saint-Marcel fait ses JO Saint-Marcel, samedi 13 avril 2024.

Depuis octobre 2022, la ville de Saint Marcel vous propose des animations régulières autour du thème des Jeux Olympiques.

Préparez vos baskets, les Défis Sportifs reviennent le samedi 13 avril de 10h à 12h au Complexe sportif Léo Lagrange

Petit et grand, venez relevez les différentes épreuves par équipe de 2 ou 3. Entre Associations Sportives, entre amis, en famille, tout le monde est le bienvenu pour participer à cette nouvelle édition.

Il est recommandé de s’inscrire en ligne préalablement mais des inscriptions sur place seront toujours possibles

En savoir plus sur le projet

Freddy Paillard, missionné par la ville, explique que le projet Saint Marcel fait ses J.O. a pour but de promouvoir les sports et la pratique d’activités physiques sous toutes ses formes.

Des Défis Sportifs sont proposés environs toutes les 6 semaines en collaboration avec les acteurs sportifs et culturels locaux. Ces défis sont ouverts à toutes et tous (à partir de 5 ans), à partir du moment où l’équipe est composée de 2 ou 3 personnes.

Renseignements 06 88 21 06 27 / defisjo2024@marcel27.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Complexe sportif Léo Lagrange

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie defisjo2024@marcel27.fr

L’événement Saint-Marcel fait ses JO Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération