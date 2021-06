Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme, Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel en fête ! Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme Saint-Marcel-lès-Valence L’ancienne Fête de l’été devient Saint-Marcel en fête ! Animations pour les enfants, concours de pétanque, bal, grandes tablées, feu d’artifice… contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr +33 4 75 58 70 03 https://mairiesmlv.org/programme-de-lete/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Marcel-lès-Valence Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Marcel-lès-Valence Adresse Ville Saint-Marcel-lès-Valence lieuville 44.97103#4.9551