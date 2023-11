Bourse aux jouets Saint-Marcel-du-Périgord, 9 décembre 2023, Saint-Marcel-du-Périgord.

Saint-Marcel-du-Périgord,Dordogne

Bourse aux jouets. Venez faire de bonnes affaires !

Buvette – musique.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Toy fair. Come and do some good business!

Refreshment bar – music

Feria del juguete. ¡Ven a hacer buenos negocios!

Bar de refrescos – música

Börse für Spielzeug. Kommen Sie und machen Sie gute Geschäfte!

Getränke – Musik

Mise à jour le 2023-11-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides