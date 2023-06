Vide grenier Saint-Marcel-du-Périgord, 6 août 2023, Saint-Marcel-du-Périgord.

Saint-Marcel-du-Périgord,Dordogne

Venez vendre vos bibelots ou chiner dans les allées du vide grenier, et pourquoi pas trouver votre bonheur !

Buvette et restauration sur place..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and sell your knick-knacks or rummage through the aisles of the vide grenier, and why not find what you’re looking for!

Refreshments and catering on site.

Venga a vender sus cachivaches o a rebuscar en los pasillos de la venta de garaje, ¡y por qué no, a encontrar lo que busca!

Refrescos y catering in situ.

Verkaufen Sie Ihren Krimskrams oder stöbern Sie in den Gängen des Flohmarkts und finden Sie vielleicht Ihr Glück!

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides