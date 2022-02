SAINT MARC, LES MÉMOIRES D’UN EXPLORATEUR Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

SAINT MARC, LES MÉMOIRES D’UN EXPLORATEUR Collège des Bernardins, 31 mars 2022, Paris. SAINT MARC, LES MÉMOIRES D’UN EXPLORATEUR

Collège des Bernardins, le jeudi 31 mars à 19:00

Le voyage palpitant où s’écrit l’Évangile ! À l’occasion de la sortie de son roman historique Le Lion d’Alexandrie, le Père Jean-Philippe Fabre, professeur d’Écriture sainte au Collège des Bernardins, nous offre une présentation dynamique, immersive et stimulante de l’aventure méconnue qui aboutit au premier des quatre évangiles. Une vraie leçon de vie à la croisée du voyage et de l’écriture ! C’est en orateur que le Père Fabre tiendra la scène pour faire vivre un périple initiatique qui atteste que nul ne peut raconter s’il n’a d’abord voyagé. C’est en conteur qu’il relatera cette aventure épique qui court sur le Ier siècle à travers la Méditerranée pour s’achever par la rédaction d’une œuvre majeure du patrimoine de l’humanité. C’est en historien qu’il dévoilera, par-delà les mystères d’une destinée humaine, les secrets de l’Empire romain, les arcanes de l’Église primitive et les enjeux de l’expansion d’une bonne nouvelle universelle. L’auteur dédicacera son ouvrage à l’issue de la rencontre. Vous pourrez vous procurez le roman Le Lion d’Alexandrie sur place, à la librairie La Procure. Vous pouvez également commander un exemplaire dédicacé ici. Vous pourrez poser vos questions, le jour de l’événement, sur la chaîne Youtube du Collège des Bernardins. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/saint-marc-les-memoires-dun-explorateur Conférence. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T20:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris lieuville Collège des Bernardins Paris Departement Paris

Collège des Bernardins Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

SAINT MARC, LES MÉMOIRES D’UN EXPLORATEUR Collège des Bernardins 2022-03-31 was last modified: by SAINT MARC, LES MÉMOIRES D’UN EXPLORATEUR Collège des Bernardins Collège des Bernardins 31 mars 2022 Collège des Bernardins Paris Paris

Paris Paris