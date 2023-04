A la rencontre des araignées Parking communal, 2 septembre 2023, Saint-Marc-la-Lande.

Venez découvrir le monde diversifié des araignées pour mieux comprendre

leurs modes de vie et la manière dont elles exploitent leur environnement. Vous

apprendrez les différentes techniques pour les capturer ainsi que les critères de

détermination des familles et des espèces les plus faciles à identifier sur la réserve

naturelle régionale du Bocage des Antonins.

RDV : 14h, parking communal de Saint-Marc-la-Lande

Contact : DSNE, A. Saintilan, alexis.saintilan@gmail.com, 06 18 32 73 00..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . .

Parking communal

Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the diverse world of spiders to better understand

their lifestyles and the way they exploit their environment. You

learn the different techniques for capturing them as well as the criteria for

families and species that are the easiest to identify in the regional nature reserve of the

of the Bocage des Antonins.

RDV: 2pm, municipal parking lot of Saint-Marc-la-Lande

Contact: DSNE, A. Saintilan, alexis.saintilan@gmail.com, 06 18 32 73 00.

Venga a descubrir el variado mundo de las arañas para comprender mejor

su modo de vida y cómo explotan su entorno. En

las diferentes técnicas de captura, así como los criterios de identificación de las

familias y especies fáciles de identificar en la reserva natural regional del Bocage des

reserva del Bocage des Antonins.

RDV: 14:00 h, aparcamiento municipal de Saint-Marc-la-Lande

Contacto: DSNE, A. Saintilan, alexis.saintilan@gmail.com, 06 18 32 73 00.

Entdecken Sie die vielfältige Welt der Spinnen, um besser zu verstehen

ihre Lebensweise und die Art und Weise, wie sie ihre Umwelt nutzen. Sie

sie lernen die verschiedenen Techniken, um sie zu fangen, sowie die Kriterien zur Bestimmung von Spinnen kennen

bestimmung der am leichtesten zu identifizierenden Familien und Arten im Naturschutzgebiet

regionalen Naturschutzgebiet Bocage des Antonins.

RDV: 14 Uhr, Gemeindeparkplatz von Saint-Marc-la-Lande

Kontakt: DSNE, A. Saintilan, alexis.saintilan@gmail.com, 06 18 32 73 00.

Mise à jour le 2023-03-07 par CC Val de Gâtine