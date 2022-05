Saint-Marc d’Hier – Expo photo Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Saint-Marc d'Hier – Expo photo Brest, 23 juin 2022, Brest.
Place Vinet Médiathèque de Saint-Marc Brest

2022-06-23 – 2022-09-21

Découvrez l'évolution, tant dans l'architecture que dans la vie quotidienne, d'une commune devenue un quartier de Brest à la Libération. Des tableaux, photographies et documents d'époque évoqueront la vie du quartier et l'évolution urbaine de différents espaces emblématiques de Saint-Marc. Présentée par l'association La Carrée et les archives municipales de Brest.

mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr +33 2 98 00 89 80

