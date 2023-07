Les Foulées du pâté aux pommes de terre Saint-Marc-à-Loubaud, 22 juillet 2023, Saint-Marc-à-Loubaud.

Saint-Marc-à-Loubaud,Creuse

Course pédestre, variant de 2 kilomètres pour les enfants à 10 kilomètres pour les adultes les plus chevronnés..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Pedestrian race, varying from 2 kilometers for children to 10 kilometers for the most experienced adults.

Carrera a pie, desde 2 kilómetros para los niños hasta 10 kilómetros para los adultos más experimentados.

Laufwettbewerb, der zwischen 2 Kilometern für Kinder und 10 Kilometern für die erfahrensten Erwachsenen variiert.

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme