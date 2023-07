Les Mardis Festifs Saint-Marc-à-Frongier, 25 juillet 2023, Saint-Marc-à-Frongier.

Saint-Marc-à-Frongier,Creuse

Soirée fondu Creusois ou grillades animée par Christelle Laure chanteuse et DJ.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fondu Creusois or barbecue evening with singer and DJ Christelle Laure

Fondu Creusois o velada de barbacoa con la cantante y DJ Christelle Laure

Fondue Creusois- oder Grillabend, moderiert von Christelle Laure, Sängerin und DJ

