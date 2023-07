Les Mardis Festifs Saint-Marc-à-Frongier, 18 juillet 2023, Saint-Marc-à-Frongier.

Saint-Marc-à-Frongier,Creuse

Soirée grillades frites animée par DJ MAT tous styles de musique.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Grilled and fried food evening with DJ MAT, all styles of music

Noche de parrillada y patatas fritas con DJ MAT pinchando música de todos los estilos

Grillabend mit Pommes frites unter der Leitung von DJ MAT alle Musikstile

