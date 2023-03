La Semaine des Arts et des Médias de la Sorbonne Nouvelle Université Sorbonne Nouvelle, 13 mars 2023 09:00, Saint-Mandé.

La 8e édition de la Semaine des Arts et des Médias (SAM), manifestation pluridisciplinaire, se tiendra pour la première fois sur le nouveau campus Nation à Paris du 13 au 18 mars 2023. 13 – 17 mars 1

La 8e édition de la Semaine des Arts et des Médias (SAM) se tiendra pour la première fois sur le nouveau campus Nation du 13 au 18 mars 2023.

La Semaine des Arts et des Médias est une manifestation pluridisciplinaire organisée par l’UFR Arts & Médias. Elle vise à faire connaître plus largement au grand public les activités de l’UFR et son identité spécifique en matière de formation et de recherche dans les domaines des Arts et des Médias.

Macha Makeïeff est la marraine de cette 8e édition. Plasticienne, scénographe, créatrice de costumes et metteure en scène inscrivant son parcours dans une diversité de formes d’écriture, elle reviendra sur sa carrière dans le théâtre, l’opéra et le cinéma lors de sa Masterclass à l’occasion de l’inauguration de la SAM le lundi 13 mars à 14h.

Musiques, spectacles, débats, tables rondes, colloque, ateliers, projections, festivals, déambulations, expositions : la diversité des propositions est de nouveau au rendez-vous pour cette huitième édition, ainsi que la créativité, l’innovation et l’ouverture vers le monde. Plus festive, cette semaine sera également plus engagée et plus internationale. Dans un monde bouleversé par le conflit en Ukraine, la montée des extrêmes, l’événementialisation croissante du politique et du social, l’accélération technologique et la crise énergétique, cette édition place l’interculturalité, l’inclusivité, le développement durable, les rythmes de l’art et la construction des événements médiatiques au cœur de ses réflexions. Comment créer en exil ? Comment répondre à la violence ? Comment traduire et transcoder un film pour des publics malvoyants ? Comment rendre les objets médiatiques et la culture plus écoresponsables ? De quoi l’événementialisation des politiques culturelles est-elle le symptôme ? La SAM 2023 promet ainsi d’être l’édition des grands débats.

Par ailleurs, le colloque international « Médias et événements » accueillera à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle – 4 rue des Irlandais Paris 5e – plusieurs enseignants et enseignantes de l’UQAM (Québec) afin d’analyser les rapports entre communication, culture et société à partir d’une pluralité de regards ancrés en sociologie, cultural studies, et en études cinématographiques et audiovisuelles.

Une belle place sera également accordée aux écritures, scéniques, filmiques, sonores, théâtrales, immersives et urbaines.

En attendant la grande fête des JO de Paris l’année prochaine, la SAM se mettra aussi au sport avec une programmation spéciale « JO 2024 » construite autour d’une projection-débat du film documentaire John McEnroe, l’empire de la perfection et d’une table ronde « Les JO de Paris 2024 face à l’urgence climatique : vers une communication et une culture éco-responsables ? ».

Enfin, pilier festif très attendu de la SAM, le festival de courts-métrages Objectif Censier sera de retour, entouré de Pimp my movie, des Sons Tissés et de l’association Cinéfil afin d’offrir une belle vitrine à la création étudiante et d’illustrer la devise de la Sorbonne Nouvelle « Universités des cultures ».

✏ Retrouvez ici la programmation de la SAM 2023

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé Paris 12 Quartier du Bel-Air Saint-Mandé 75012 Val-de-Marne

