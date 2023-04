Souvenir du 480eme anniversaire de la mort de Philippe CHABOT, amitiés culturelles et Nouveau Monde Tour Solidor, 7 mai 2023 11:00, Saint-Malo.

20 jours après avoir quitté Saint-Malo le 20 avril 1534, Jacques CARTIER donne son nom à une île : l’île Brion, à l’entrée du Golfe du Saint-Laurent, en hommage à son mécène l’Amiral CHABOT de BRION. Dimanche 7 mai, 11h00 1

https://fb.me/e/49NMEqHRD

Originaire du Berry, Philippe CHABOT (1492 – 15 juin 1543) est un personnage méconnu de la cité corsaire de Saint-Malo.

Ministre des choses de la mer de François 1er, il fut un grand mécène de la Renaissance qui finança les expéditions de Jacques CARTIER.

Le 15 juin 2023 célèbrera le 480eme anniversaire de sa mort. On lui éleva un magnifique monument funéraire dans l’église des Célestins à Paris et dont le gisant est toujours conservé au Louvre à Paris. Et pourrait être valorisé via un parcours numérique et culturel sur un quai du Louvre d’Abu Dhabi.

Membre de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et actif dans les groupes d’amitié France Québec et France Canada, Monsieur Nicolas FORISSIER, Député de l’Indre est intervenu auprès de la Délégation du Québec à Paris ainsi qu’auprès de Madame Nadia ESSAYAN, Députée du Cher qui fait également partie du groupe d’amitié France – Québec.

Aussi, plusieurs commémorations symboliques sont envisagées au pied de la Tour Solidor à Saint-Malo, point de départ des expéditions de Jacques CARTIER vers le Nouveau Monde.

Un premier temps fort se déroulera le dimanche 7 mai 2023 à 11 heures.

A l’origine de cette initiative, Kevin LOGNONÉ souhaite attirer l’attention sur le 480ème anniversaire de la mort de Philippe CHABOT, dit l’Amiral de Brion, amiral de France, seigneur de Brion et d’Aspremont, du chef de sa femme comte de Charny et de Buzançais, chevalier des ordres de Saint-Michel et de la Jarretière, gouverneur de Bourgogne et lieutenant du gouverneur de Normandie, et amiral de France sous François Ier.

Sa vie nous interpelle en qualité de soutien des projets d’exploration des Terres Neuves.

» On a de lui des cartes maritimes, dressées avant l’invention de la gravure.

Il a aidé Jean de VERRAZANE, découvreur de la côte Est des États-Unis, dont la rivière Vendôme, que les Anglais nommeront Hudson, et le site de la Nouvelle-Angoulême (New-York), et du Canada atlantique jusqu’au Labrador.

Il appuie également Jacques CARTIER, découvreur du Canada et explorateur du Saint-Laurent. En 1534, il avait accueilli très favorablement la demande de Jacques CARTIER d’aller visiter les terres de l’Amérique septentrionale, alors désignées sous le nom de Terres-Neuves, et présenté l’explorateur au roi, qui donna une suite favorable à cette requête. »

Kevin LOGNONÉ, qui a déjà eu plusieurs échanges avec Claude FAVREAU, Président de Pays de Rennes Québec suggérant une initiative telle la pose d’une gerbe de fleurs près de la croix de Gaspé, réplique à Saint-Malo de la croix érigée par Jacques CARTIER à Gaspé de l’autre côté de l’Atlantique le 24 juillet 1534.

L’association Pays de Rennes Québec s’est montrée intéressée par cette idée et prête à y travailler avec l’ensemble des acteurs de la relation Saint-Malo Québec sans oublier les réseaux de mémoire et acteurs culturels du Berry.

Tour Solidor Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine