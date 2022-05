Jérôme Sevrette – “Abstraction Terrestre” Tour Bidouane Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Jérôme Sevrette – “Abstraction Terrestre” Tour Bidouane, 5 septembre 2020 10:00, Saint-Malo. 5 – 26 septembre 2020 Sur place Entrée libre 02 99 40 58 72, http://www.ville-saint-malo.fr Collection évolutive sur la base de photographies aériennes par drone. Les paysages, les interventions humaines, deviennent ici la matière de tableaux abstraits ou étrangement figuratifs. Cette nouvelle se rie photographique e volutive est entièrement compose e de tableaux photographiques re alise s par drone. Les paysages, la nature, les e le ments, les interventions humaines, les constructions deviennent ici la matière de tableaux abstraits, impressionnistes ou e trangement figuratifs. Un travail tenant autant de l’e tude du paysage que du portrait. Une collection d’anomalies du sol, d’accidents ge ologiques comme autant de “figures” de l’e corce terrestre… Loin de la carte postale ou de la photographie ae rienne purement documentaire, cette se rie pre sente une vision romance e, fantasme e de notre socle d’e volution. Aussi de part un aspect visuel plus scientifique, elle fait parfois re fe rence aux survols à basse altitude de satellites au dessus d’exo-planètes recherchant des traces biologiques, arche ologiques ou ge ologiques. Le fait de ne pas citer les lieux de prises de vue est aussi un point essentiel dans la lecture des images, l’ide e n’est pas ici de constituer un catalogue par re gions ou par pays. Le spectateur n’est à aucun moment influence par une position ge ographique et est invite à s’approprier cette base visuelle pour s’en faire une repre sentation personnelle. Il peut y voir pollution, destruction d’un habitat ou à l’inverse, de couverte d’e nigmatiques paysages aux couleurs et aux lignes irre elles… Les environnements sont pour la plupart, peu reconnaissables. Ils n’ont d’inte rêt que par les e le ments qui les composent, leur matière, leur singularite . La finalite e tant de transposer la re alite des lieux vers une repre sentation spatiale, graphique et imaginaire. Aux frontières de la perception, entre attraction et abstraction. Tour Bidouane Passage de la Poudrière 35400 Saint-Malo Intra-Muros Ille-et-Vilaine samedi 5 septembre 2020 – 10h00 à 12h00

