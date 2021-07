Saint-Malo ST MALO Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Balades Urbaines à vélo ST MALO Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Balades Urbaines à vélo ST MALO, 4 juillet 2021 10:00-4 juillet 2021 12:00, Saint-Malo. 4 juillet – 3 octobre 12 personnes max, 5euros par personnes https://www.helloasso.com/associations/teenage-kicks/evenements/teenage-kicks-tour-saint-malo-1 Balades Urbaines à vélo Afin de (re)découvrir les fresques monumentales réalisées au cours des précédentes Biennales d’art urbain à Saint-Malo, l’association Teenage Kicks propose des balades commentées à vélo. Une autre façon de découvrir et de lire la ville, à travers les œuvres dans l’espace public. tous les dimanches de 10h à 12h et mercredis de 14h à 16h du 4 juillet au 3 octobre.

Les inscriptions se font via le site Helloasso.

Le tarif est de 5 euros, limité à 12 personnes. Il sera demandé à chaque participant.e.s de venir avec son propre vélo, casque (obligatoire pour les moins de 12 ans). ST MALO av louis martin 35400 st malo 35400 Saint-Malo Rocabey Ille-et-Vilaine dimanche 4 juillet – 10h00 à 12h00

mercredi 7 juillet – 14h00 à 16h00

dimanche 11 juillet – 10h00 à 12h00

mercredi 14 juillet – 14h00 à 16h00

dimanche 18 juillet – 10h00 à 12h00

mercredi 21 juillet – 14h00 à 16h00

dimanche 25 juillet – 10h00 à 12h00

mercredi 28 juillet – 14h00 à 16h00

dimanche 1er août – 10h00 à 12h00

mercredi 4 août – 14h00 à 16h00

dimanche 8 août – 10h00 à 12h00

mercredi 11 août – 14h00 à 16h00

dimanche 15 août – 10h00 à 12h00

mercredi 18 août – 14h00 à 16h00

dimanche 22 août – 10h00 à 12h00

mercredi 25 août – 14h00 à 16h00

dimanche 29 août – 10h00 à 12h00

mercredi 1er septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 5 septembre – 10h00 à 12h00

mercredi 8 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 12 septembre – 10h00 à 12h00

mercredi 15 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

mercredi 22 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 26 septembre – 10h00 à 12h00

mercredi 29 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 3 octobre – 10h00 à 12h00

