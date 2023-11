Dîner de la Francophonie avec le conférencier Kevin Lognoné Salons du Domaine des Mauriers Saint-Malo, 16 décembre 2023T 19:30, Saint-Malo.

Un événement de fin d’année proposé par la Maison de la Francophonie de Bretagne Samedi 16 décembre, 19h30 1

La Maison de la Francophonie de Bretagne et ses partenaires organisent à un dîner de la Francophonie à la suite de la conférence qui sera donnée par Kevin Lognoné sur le thème : Philippe Chabot et Villers-Cotterêts : deux ambitions au service de la francophonie ?

Les axes de cette conférence aborderont le développement de la francophonie à travers les cartes (Philippe Chabot était ministre des choses de la mer et mécène des expéditions de Jacques Cartier) et le développement du droit écrit (Villers-Cotterêts).

En 1532, Philippe Chabot qui accompagnait le roi au Mont-Saint-Michel profita de l’occasion pour lui faire rencontrer Jacques Cartier et proposa au roi une expédition sur la mer en destination des terres neuves.

En hommage à son mécène : l’Amiral Chabot de Brion, Jacques Cartier avait donné son nom à une île : l’île BRION, à l’entrée du golfe du Saint-Laurent.

Salons du Domaine des Mauriers Les Mauriers, Saint-Malo La Guymauvière – La Hulotais – La Bourelais Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine