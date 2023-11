Conférence de Kevin Lognoné : Philippe Chabot et Villers-Cotterêts : deux ambitions au service de la francophonie ? Salons du Domaine des Mauriers Saint-Malo, 15 décembre 2023T 18:00, Saint-Malo.

La Maison de la Francophonie de Bretagne et ses partenaires organisent une conférence animée par Kevin Lognoné : Philippe Chabot et Villers-Cotterêts : deux ambitions au service de la francophonie ? Vendredi 15 décembre, 18h00 1

Celle-ci se déroulera dans les salons du Domaine des Mauriers à Saint-Malo, ville de naissance du conférencier.

Les axes de cette conférence aborderont le développement de la francophonie à travers les cartes (Philippe Chabot était ministre des choses de la mer et mécène des expéditions de Jacques Cartier) et le développement du droit écrit (Villers-Cotterêts).

En hommage à son mécène : l’Amiral Chabot de Brion, Jacques Cartier avait donné son nom à une île : l’île BRION, à l’entrée du golfe du Saint-Laurent.

Le ciel lexical de Villers-Cotterêts nous invite à explorer les multiples facettes de la francophonie qui enchantent l’exploration et la connaissance du monde.

Une invitation à regarder plus spécifiquement ce XVIème siècle où fleurissaient de nouvelles formes de communication et de conflits de frontières, comme l’illustre le plafond colorée de la galerie des cartes du Vatican. Toute carte est aussi langage car elle parle à notre humanité commune et à nos valeurs partagées.

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la fondation culturelle Théophile Lognoné : https://fb.me/e/4VZoJ7KId

Salons du Domaine des Mauriers Les Mauriers, Saint-Malo La Guymauvière – La Hulotais – La Bourelais Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine