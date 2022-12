Conférence « Le parcours de Kristina Moore, première femme élue au poste de Première Ministre à Jersey » Salon Marie-Françoise Jeanneau, 16 décembre 2022 11:00, Saint-Malo.

Vendredi 16 décembre, 11h00

Contributeur au Rocher, dernier journal francophone des îles Anglo-Normandes, Kevin Lognoné propose un dialogue sur la place des femmes qui œuvrent au renouvellement du champ des «Borders studies».

Première femme élue au poste de Première Ministre à Jersey, Kristina Moore a indiqué qu’elle «souhaitait développer et pérenniser les liens avec ses voisins français : cette relation est extrêmement importante, non seulement en raison de notre proximité géographique, mais aussi par des siècles de liens culturels, commerciaux, linguistiques, historiques et familiaux.»

Cette déclaration a été prononcée à l’occasion du Sommet Annuel de Coopération qui s’est tenu le 20 octobre 2022.

Les Etats de Jersey («States of Jersey») précisent que Kristina vit à St Peter avec son mari James, qui est avocat. Ensemble, ils ont deux enfants, Edward a 17 ans et Gwilym en a 14. Trois chiens, Tassie, Tola et Minquiers forment la famille.

Ses loisirs incluent la marche, le vélo, le tennis et le ski. Kristina appartient au Rotary Club de Jersey et est administratrice de Sanctuary Trust.

Avant les élections de 2011, Kristina était journaliste et travaillait pour Channel Television en tant que journaliste et présentatrice pendant près de dix ans. Elle a également travaillé pour Central News à Nottingham, BBC Spotlight CI et Radio Victory à Portsmouth.

Kristina a grandi dans la ferme de ses parents dans le Devon, sa mère était dentiste et dirigeait le cabinet le plus rural du Royaume-Uni depuis la ferme. À l’âge de 16 ans, Kristina a été sélectionnée pour participer à un échange de jeunes du Rotary International et a passé un an à l’école à Sydney, en Australie.

Kristina est titulaire d’un BAHons en français de l’Université de Birmingham en 1998 et d’un diplôme de troisième cycle en journalisme audiovisuel.

Pendant sa jeunesse, Kristina a travaillé dans plusieurs hôtels et restaurants pour acquérir de l’expérience dans l’industrie hôtelière.

Salon Marie-Françoise Jeanneau, Saint-Malo

vendredi 16 décembre – 11h00 à 12h00