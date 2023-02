Après l’Hermine et le Lotus, un projet de deuxième tome : l’Hermine et l’Ibiscus Salon Marie-Françoise Jeanneau, 96 avenue Portes Cartier, 35400 Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Après l'Hermine et le Lotus, un projet de deuxième tome : l'Hermine et l'Ibiscus Salon Marie-Françoise Jeanneau, 96 avenue Portes Cartier, 35400 Saint-Malo, 11 février 2023 11:00, Saint-Malo

Conférence sciences humaines et appel à contributeurs Le premier ouvrage entendait illustrer la force des relations entre la Bretagne et l’Orient de 1534 à aujourd’hui. Et invite sans doute aujourd’hui à écrire un deuxième tome : l’Hermine et l’Ibiscus pour souligner l’ancrage des Outre-Mer comme passage de témoin entre l’Asie et la Bretagne. Salon Marie-Françoise Jeanneau, 96 avenue Portes Cartier, 35400 Saint-Malo 96 avenue Portes Cartier, 35400 Saint-Malo 35400 Saint-Malo Paramé Ille-et-Vilaine samedi 11 février – 11h00 à 12h30

