Chateaubriand et le Nouveau Monde. Conférence de Kevin Lognoné Salle municipale Sainte-Anne Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Chateaubriand et le Nouveau Monde. Conférence de Kevin Lognoné Salle municipale Sainte-Anne Saint-Malo, 21 octobre 2023 15:00, Saint-Malo. Chateaubriand et le Nouveau Monde. Conférence de Kevin Lognoné Salle municipale Sainte-Anne Saint-Malo Samedi 21 octobre, 15h00 Kevin Lognoné anime la représentation Bretagne de la fédération française des clubs pour l’UNESCO. Et développe des travaux de recherche à caractère historique dans le cadre de la France Design Week. Samedi 21 octobre, 15h00 1

https://fb.me/e/7EXpJYqMK « Du haut de ce tertre isolé, l’oeil plane sur la mer et sur des marais où voltigent pendant la nuit les feux-follets » Mémoires d’outre-tombe, François-René de Chateaubriand Après avoir animé une conférence à l’ancienne halle au beurre de Saint-Servan sur le Nouveau Monde de Cancale à São Luís à la lumière des expéditions de La Ravardière, Kevin Lognoné propose de nouveau une conférence prévue en salle Sainte Anne à Saint-Malo intramuros consacrée au thème: « Chateaubriand et le Nouveau Monde ». En partenariat avec l’association Souvenir de Chateaubriand, amitiés culturelles, celle-ci proposera d’explorer l’itinéraire Alpha α (notion de « retour » en grec) d’une île en terre au gré des croyances. Professeur de Chateaubriand, Marie François Rever (1753-1828) fut un archéologue et l’auteur d’un passionnant manuscrit relatif à l’existence d’autels tauroboliques au Mont-Dol (situé en baie du Mont-Saint-Michel) et dont les origines antiques restent encore à élucider. A l’horizon 2024, le passage symbolique de la flamme olympique prévu en baie du Mont-Saint-Michel pourrait être l’occasion de relancer des recherches archéologiques sur ce site dont l’héritage grec et perse font partie des recherches inédites qui figurent dans le fameux manuscrit de l’archéologue Marie François Rever (1753-1828) sur les autels tauroboliques du Mont-Dol : aux origines des observations archéologiques de Chateaubriand. Ce document est aujourd’hui inscrit au catalogue général de la bibliothèque nationale de France. Des travaux réalisés outre-Manche sur ce patrimoine antique d’origine perse existent en plein cœur de la city de Londres : https://www.londonmithraeum.com/ . Si la Galerie du temps dans l’enceinte du Louvre à Lens explore l’importance des traces de ce culte d’origine perse et ses autels tauroboliques, d’autres villes ont récemment entrepris des découvertes archéologiques sur ce sujet comme Angers et Strasbourg. C’est pourquoi la richesse de la baie millénaire du Mont-Saint-Michel inscrite parmi les biens du Patrimoine Mondial de l’Unesco (depuis 1979) mériterait d’être explorée. Pour l’illustrer, Kevin Lognoné partagera des souvenirs de son voyage en Perse où il a pu apercevoir un décor ornemental du culte de Mithra (tour Milad) et sa représentation dans la transition évolutive des religions. A noter que pendant les Jeux olympiques de Londres en 2012, la flamme olympique était passé à Césarée, ancien nom antique de Jersey. Le Musée de Bretagne a bien détenu un moulage d’un « autel taurobolique du Mont-Dol exécuté sur le modèle en plâtre appartenant à la ville de Dol », entré en collection en 1882 (n° inv 882.0020.1). Malheureusement, s’il figure sur les anciens inventaires, il n’a jamais été localisé ni récolé, et donc n’est pas considéré aujourd’hui comme présent dans les collections. Selon sa conservatrice du patrimoine, le Musée de Bretagne ne possède en outre aucun visuel. Le récolement n’est actuellement pas entièrement achevé au musée (plus de 800 000 items conservés) et nous devrions voir son aboutissement en 2025. L’occasion d’espérer que de nouvelles recherches permettent de le retrouver en Petite-Bretagne. Pour patienter, il convient de questionner les interprétations quant à l’héritage perse auquel il est associé en Grande-Bretagne où Chateaubriand a exercé comme diplomate. Salle municipale Sainte-Anne Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Salle municipale Sainte-Anne Adresse Saint-Malo Ville Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Salle municipale Sainte-Anne Saint-Malo

Salle municipale Sainte-Anne Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/