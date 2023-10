Saint-Malo célèbre la mémoire de Chateaubriand sur les traces de la diplomatie culturelle Salle municipale Sainte-Anne Saint-Malo, 21 octobre 2023 15:00, Saint-Malo.

« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les succèdent » écrivait François-René de Chateaubriand. Samedi 21 octobre, 15h00 1

Professeur du jeune François-René de Chateaubriand, l’abbé Marie François Rever entreprit des fouilles archéologiques dans un temple païen découvert sous les ruines de l’ancienne chapelle du Mont-Dol.

Il consignera ses recherches par un manuscrit dans lequel il soulignera la découverte de deux autels tauroboliques élevés au culte de Cybèle, la « Mère des dieux ».

Tout porte à croire que la baie du Mont-Saint-Michel fut, peut-être, un haut lieu de cultes d’origine perse dont on trouve également aujourd’hui trace outre-manche au cœur de Londres.

Chateaubriand, dans son livre « Itinéraire de Paris à Jérusalem », semblait chercher l’origine de cet héritage venu d’Orient, annonciateur d’un Nouveau Monde qu’il pensait découvrir, quelques années plus tôt, chez les Indiens d’Amérique du Pays des Natchez.

Ce samedi 21 octobre 2023, à 15 heures en salle Sainte-Anne d’Intra-muros de Saint-Malo, dans le cadre du cycle des conférences de l’association « Souvenir de Chateaubriand – Amitiés Culturelles », nous aurons le plaisir de découvrir cet « itinéraire ‘’Alpha’’ de Saint-Malo au Nouveau Monde de Chateaubriand » où s’entremêlent les connaissances anciennes et modernes dans une transition évolutive des religions.

