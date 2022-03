Moments musicaux : 10 ans, 10 orgues ! Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Moments musicaux : 10 ans, 10 orgues ! Saint-Malo, 7 mai 2022 11:00, Saint-Malo. 7 et 8 mai Sur place gratuit http://www.laroutedesorgues.weebly.com, http://www.facebook.com/laroutedesorgues, 0683165716 À l’occasion des 10 ans du festival, la Route des Orgues propose un parcours festif, à la découverte des orgues de Saint-Malo.

Pas moins de 10 instruments résonneront au cours de ce week-end ! 10 ans, 10 orgues … La Route des Orgues fête sa 10ème édition ! Grandes orgues, orgues de chœur, orgue positif, tous donneront de la voix pour faire entendre leurs qualités musicales et leur complémentarité artistique.

Élèves du Conservatoire, rejoints par leurs partenaires de musique de chambre, organistes professionnels et amateurs confirmés, vont honorer le Roi des instruments ! Programme détaillé des 2 journées :

– Samedi 7 mai :

11h Chapelle des Chênes / 15h Notre Dame des Grèves / 17h Sainte Croix / 19h30 Cathédrale

– Dimanche 8 mai :

15h Saint Ideuc / 16h Chapelle Sainte Anne / 17h Saint Jean l’Évangéliste Saint-Malo Eglises 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine samedi 7 mai – 11h00 à 20h30

dimanche 8 mai – 15h00 à 18h00

Détails Heure : 11:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Eglises Ville Saint-Malo lieuville Saint-Malo Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Moments musicaux : 10 ans, 10 orgues ! Saint-Malo 2022-05-07 was last modified: by Moments musicaux : 10 ans, 10 orgues ! Saint-Malo Saint-Malo 7 mai 2022 11:00 Saint Malo Saint-Malo saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine