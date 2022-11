Les énergies en mer, l’énergie et la mer – Session pluridisciplinaire – 2jr à Saint-Malo & Dinard. L’Ecole de l’Exploration. Saint-Malo, 2 mars 2023 09:00, Saint-Malo.

2 et 3 mars 2023 Sur place Inscription obligatoire via HelloAsso (lien ci-dessous). 20 participants maximum. Tarifs d’inscription selon les profils (chercheurs, porteurs de projets, élus, acteurs associatifs, étudiants, salariés,…). De 100 à 400 euros pour les deux jours. https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-de-l-exploration/evenements/les-energies-en-mer-l-energie-et-la-mer

Les Energies en mer, l’énergie et la mer – Session pluridisciplinaire de 2 jours à Saint-Malo et Dinard en présentiel. 20 participants.

{L’Energie & la mer} En 2023, la première session de l’Ecole de l’Exploration sera consacrée au thème : « Les énergies en mer, l’énergie et la mer ? ». Une grande plongée dans les enjeux de l’énergie en regardant le monde ? depuis les énergies de la mer.

A quelques encablures du barrage de la Rance dont l’usine marémotrice a été inaugurée par le Général de Gaulle en 1967. Rdv les jeudi 2 et vendredi 3 mars 2023 à Saint-Malo et Dinard (en présentiel sur le littoral).

Vous êtes élu, citoyen, chercheur, étudiant, acteur associatif, entrepreneur, enseignant ? Vous voulez explorer pendant deux jours les enjeux liés aux énergies en mer ? ? Les places sont limitées à 20 personnes.

L’Ecole de l’Exploration est une communauté d’apprentissage, de recherche et d’action dédiée à la mer et l’océan. Elle explore les enjeux environnementaux, scientifiques, sociétaux, économiques, géopolitiques et humains liés à la mer et l’océan.

Chaque session pluridisciplinaire de deux jours réunit chercheurs, artistes, acteurs économiques, élus, associatifs, citoyens. Entre 6 et 8 intervenants permettent d’aborder une thématique phare (ex : Le futur des algues ; L’avenir du transport maritime : mettre les voiles pour la planète? La santé des océans, la santé et l’océan ; Les énergies en mer, les énergies et la mer,…

https://ecoleexploration.fr/

https://ecoleexploration.fr/newsletter

https://ecoleexploration.fr/contact

https://www.linkedin.com/company/ecoleexploration/

En savoir plus sur le projet :

Interview de Chroniques Littorales (José Manuel Lamarque) https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/chroniques-littorales-de-jose-manuel-lamarque/chroniques-littorales-du-mercredi-13-octobre-2021-8092175

L’avenir du transport maritime : mettre les voiles pour la planète? Interview vidéo (9 min)

Le futur des algues (1 min) :

Saint-Malo Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine

jeudi 2 mars 2023 – 09h00 à 18h00

vendredi 3 mars 2023 – 09h00 à 18h00