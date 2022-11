La santé des océans, la santé et l’océan – Session pluridisciplinaire – 2 jours. L’Ecole de l’Exploration à Saint-Malo et Dinard. Saint-Malo, 23 novembre 2022 09:00, Saint-Malo.

23 et 24 novembre Sur place Inscription en ligne sur HelloAsso (lien plus bas). Tarifs selon profils de 400 euros à 100 euros pour les 2 jours selon les profils (inclus les déjeuners et les sorties en mer) : salariés, porteurs de projets, chercheurs, étudiants,… https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-de-l-exploration/evenements/sante-des-oceans-sante-ocean-session-pluridisciplinaire-2-jours

La Santé des océans, la santé et l’océan – Session pluridisciplinaire – 2 jr à Saint-Malo et Dinard. Deux journées pour explorer les liens entre santé des océans, des milieux marins et santé humaine.

Santé des Océans, Santé & Océan} Du transport à la voile à la santé de l’océan…il n’y a qu’un pas ! La prochaine session de l’École de l’Exploration est consacrée à la « Santé des Océans et la Santé et l’Océan », la santé environnementale au cœur avec 3 axes phares :

– Quelles sont (toutes) les pollutions connues et exercées sur l’océan aujourd’hui à l’échelle de la planète et sur nos littoraux? Quels impacts pour les milieux marins et la santé humaine?

– La recherche médicale et l’océan. Quelles sont les avancées médicales liées à l’océan? Qu’est-ce que les dernières expéditions scientifiques sur les virus et bactéries qui peuplent l’océan ont permis de découvrir ou mettre en lumière?

– L’Océan et la santé, l’océan et les thérapies (handicaps, stress, santé mentale, stress post-traumatiques, cancers,…).

Elle réunira 8 intervenants de disciplines très variées (chercheurs, artistes, surfeurs, acteurs associatifs,…).

Places limitées à 20 participants maximum. L’inscription en ligne est obligatoire via HelloAsso (lien en commentaires).

Les frais d’inscription permettent de couvrir les frais des deux jours (lieux, cafés, déjeuner et sorties en mer). Ainsi que l’organisation des deux journées avec les intervenants.

Il existe des tarifs d’inscription différenciés afin de permettre à tous les publics de participer :

– acteurs économiques et collectivités

– chercheurs

– entrepreneurs, porteurs de projets

– acteurs associatifs, citoyens

– étudiants et demandeurs d’emploi

Photographie : Daphné Buiron

#santé #océan #onehealth #uneseulesanté #mer #littoral #pollutions #ecotoxicologie #recherchemédicale #virus #bactéries #médicaments #santépublique #thérapie #santébleue #surfthérapie #santémentale #oncologie #abysses #environnement #pollutionsplastiques #pollutionschimiques #pollutionsbacteriologiques #pollutionsonores #épidémies #échouages #exposum #epigénétique #ong #associations #mobilisation #citoyennete #guerirenmer #lameretlhopital #rémission #maladies #données #transdisciplinarité #pédagogie

Saint-Malo Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine

mercredi 23 novembre – 09h00 à 18h00

jeudi 24 novembre – 09h00 à 18h00