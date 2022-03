La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo Saint-Malo, 7 mai 2022 11:00, Saint-Malo. 7 – 28 mai Sur place http://www.laroutedesorgues.weebly.com, https://www.facebook.com/laroutedesorgues, 0683165716 Chaque année, le festival de La Route des Orgues propose un parcours différent pour faire découvrir la richesse des instruments du territoire.

En 2022, la Route des Orgues fêtera sa 10ème édition ! En 2022, la Route des Orgues fêtera sa 10ème édition ! Des rendez-vous festifs et variés seront proposés pour vivre un festival haut en couleurs ! Au programme : récital soliste, musique de chambre avec chœur et instruments, concert pour le jeune public, balades musicales … Plusieurs temps forts sont à noter : un parcours festif dans la ville de Saint-Malo pour faire découvrir pas moins de 10 instruments, un récital avec le prestigieux Thomas Ospital, professeur au CNSM et organiste titulaire des grandes orgues de Saint-Eustache à Paris et aussi un concert avec le chœur Mélisme(s) dirigé par Gildas Pungier à la Cathédrale de Saint-Malo. Pour sa dixième édition, le festival fera étape dans trois communes du Pays de Saint-Malo : Saint-Malo, mais aussi Cancale & La Fresnais. Ce nouveau parcours, orchestré par Loïc Georgeault, professeur au Conservatoire de Saint-Malo et organiste titulaire à la Cathédrale, propose des rendez-vous musicaux variés et complémentaires afin de donner une image aussi riche que possible de l’orgue. Saint-Malo Eglises 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine samedi 7 mai – 11h00 à 11h30

samedi 7 mai – 11h30 à 20h30

dimanche 8 mai – 14h00 à 18h00

dimanche 15 mai – 17h00 à 19h00

vendredi 20 mai – 20h00 à 22h00

dimanche 22 mai – 18h00 à 19h30

jeudi 26 mai – 20h30 à 22h00

vendredi 27 mai – 20h30 à 22h00

samedi 28 mai – 14h30 à 16h00

