Saint-Malo Saint-Malo intramuros Ille-et-Vilaine, Saint-Malo La ROUTE DU RIRE Topito Comedy Night Saint-Malo intramuros Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

La ROUTE DU RIRE Topito Comedy Night Saint-Malo intramuros, 3 septembre 2021 21:00, Saint-Malo. 3 septembre – 3 octobre Sur place De 5 à 19€ https://laroutedurire.fr/ Festival La ROUTE DU RIRE#3 Piraterie de l’humourDe Saint-Malo à RennesDu 3 au 5 septembre 2021 Festival La ROUTE DU RIRE

#3 Piraterie de l’humour

De Saint-Malo à Rennes

Du 3 au 5 septembre 2021 03/09 RDR Topito Comedy Night St-Malo à 21h (Théâtre l’Hermine 6 place Bouvet)

Kyan Khojandi + Sebastian Marx + Morgane Cadignan + Pierre Thevenoux + Urbain + Yanos 04/09 RDR Yanos Seul en Scène St-Malo à 17h (Espace Bouvet 6 place Bouvet) 04/09 RDR Topito Comedy Night Rennes à 21h (L’Emc2, 1 Avenue Alphasis, 35760 St Grégoire)

Haroun + Tania Dutel + Ahmed Sparrow + Marine Baousson + Urbain + Yanos 05/09 RDR Tremplin Topito Rennes à 15h (Maison de Quartier Villejean, 2 Rue de Bourgogne)

Le public va élire le meilleur humoriste du tremplin direction La Route du Rire 2022. 05/09 RDR Yanos Seul en Scène Rennes à 17h (Café-Théâtre Le Bacchus 3 Esplanade Julie Rose Calvé, Rennes) Le port du masque est obligatoire !

L’accès au Festival se fait après validation du billet et du QR code de votre Pass sanitaire. Saint-Malo intramuros Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine vendredi 3 septembre – 21h00 à 22h30

samedi 4 septembre – 17h00 à 18h00

samedi 4 septembre – 21h00 à 22h30

dimanche 5 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 5 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 3 octobre – 21h30 à 22h00

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo intramuros Adresse Saint-Malo Ville Saint-Malo Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Saint-Malo intramuros Saint-Malo