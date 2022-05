Championnat des bagadoù de 4e catégorie A à Saint-Malo Saint-Malo, Festival Folklore du Monde, Parc des Chênes Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

10 bagad ou bagadig, soit 300 musiciens, se produiront pour la dernière manche de leur championnat. Le deux premiers pourront rejoindre la catégorie supérieure. Un évènement à vivre ! Championnat des bagadoù de 4e catégorie A : après Pontivy, rendez-vous à Saint-Malo Lors de la deuxième manche, le Championnat national des bagadoù investit les festivals d'été… Premier sur la liste : Folklores du Monde, samedi 6 juillet, à Saint-Malo, en Ille-et Vilaine. Pontivy a accueilli la première manche de la 4e catégorie, le 24 mars dernier. Les 10 premiers groupes (cinq par poule) sur 20 participants, soit environ 300 musiciens, se sont qualifiés pour Saint-Malo. Le public aura rendrez-vous avec un spectacle original au rythme soutenu. Les groupes se produiront tous les quarts d'heure pour 8 minutes de scène. Au programme, des compositions musicales traditionnelles ou arrangées, tirées d'un répertoire tout en diversités. Les notes, données par huit juges, puis mises en commun, permettent de classer les bagadoù à l'issue de chaque manche. En découle un classement général tiré de la moyenne des deux concours. Les deux premiers accèdent à la 3e catégorie la saison suivante. Pas de terroir imposé pour la deuxième épreuve. Le répertoire est libre. Ordre de passage (sous réserve de modification) 1– Bagad Arvorizion Karnag / Carnac (56) – 14 h 00 2– Bagadig Brieg / Briec (29) – 14 h 15 3– Bagad Nominoë Bro Redon / Redon (35) – 14 h 30 4– Bagad An Hanternoz / Dol-de-Bretagne (35) – 14 h 45 5– Bagad Dor Vras / Argentré-Pays de Vitré (35) – 15 h 00 6– Bagadig Dazont an Oriant / Lorient (56) – 15 h 15 7– Bagad Gwengamp / Guingamp (22) – 15 h 30 8– Bagad An Erge Armel / Quimper (29) – 15 h 45 9– Bagad An Erge Vras / Ergué-Gabéric (29) – 16 h 00 10– Bagadig Ar Meilhoù Glaz / Quimper (29) – 16 h 15

