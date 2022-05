Exposition “A Contre Emploi” Saint Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

L'association SNC, Solidarités Nouvelles face au Chômage propose un autre regard sur le chômage à travers 20 portraits
Auteurs : Hélène Frouard, journaliste et Mehrak, photographe.
Présentation résumée : L'association SNC, Solidarités Nouvelles face au Chômage propose un autre regard sur le chômage à travers 20 portraits de personnes au parcours singuliers.
Saint Malo 1 place St François Xavier 35400 St Malo 35400 Saint-Malo
30 juin – 28 juillet 2019
Entrée libre
dimanche 30 juin 2019 – 11h00 à 12h00

lundi 1er juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 2 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 3 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 4 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 5 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 6 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 7 juillet 2019 – 11h00 à 12h00

lundi 8 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 9 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 10 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 11 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 12 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 13 juillet 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 14 juillet 2019 – 11h30 à 12h30

lundi 15 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

mardi 16 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

mercredi 17 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

jeudi 18 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

vendredi 19 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

samedi 20 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

dimanche 21 juillet 2019 – 11h30 à 12h30

lundi 22 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

mardi 23 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

mercredi 24 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

jeudi 25 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

vendredi 26 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

samedi 27 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

dimanche 28 juillet 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 28 juillet 2019 – 21h30 à 22h30

