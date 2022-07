Entre la Briantais et Pérou à l’époque de Charles Émile La Chambre (1816-1907) Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Entre la Briantais et Pérou à l'époque de Charles Émile La Chambre (1816-1907) Saint-Malo, 28 juillet 2022 21:00, Saint-Malo

La Fête nationale du Pérou est célébrée chaque 28 juillet. A cette occasion, Kevin Lognoné propose de redécouvrir la relation Saint Malo Pérou d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Pour faire redécouvrir la relation Saint-Malo Pérou, Kevin Lognoné présentera le pavillon du Pérou à l’Exposition universelle de Dubaï qui met en scène une toile tissée dans l’étoffe du temps pour connecter agriculture locale et matière premières naturelles. Entre 1840 et 1879, le guano du Pérou engendra d’énormes richesses, car ce pays et le Chili voisin détenaient le monopole mondial de ce fertilisant. Cet engrais très efficace, composé d’amas d’excréments d’oiseaux marins ou de chauves-souris, a fait la fortune d’armateurs et de négociants Malouins. Parmi les pionniers de cette industrie de matières premières naturelles, on compte le grand-père de Guy La Chambre : Charles Émile (1816-1907) dont les comptoirs en Amérique du Sud ont prospéré avec l’importation du guano par le Cap Horn. Et lui ont permis d’acquérir le château de la Briantais. Cette conférence est l’occasion de révéler la richesse de cette toile industrielle tournée vers la biodiversité et d’en puiser de nouvelles idées pour Saint-Malo dans la nutrition, le recyclage, ou même les innovations en matière de design. Pour accompagner ces nouveaux explorateurs, le pavillon Pérou à Dubai entend jouer un rôle de boussole créative, via de la gastronomie expérimentale à base de super aliments, ou encore la fabrication en temps réel d’un pont Inca tissé chaque année à Cuzco. Sans oublier une mise en scène “Wayra” qui utilise comme ressource sonore sept instruments à vent différents. Ceci pour illustrer, l’importance du vent dans notre vision du monde. Saint-Malo Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine jeudi 28 juillet – 21h00 à 22h00

Heure : 21:00 - 22:00

