Cercle de paroles pour Femmes “Keur Ecologie” Saint Malo en exterieur ou interieur selon météo, 31 mai 2020 15:30, Saint-Malo. 31 mai 2020 – 25 juin 2023, les dimanches Sur place Inscription obligatoire, Participation libre et consciente thane@humanesens.org, 06 70 27 63 52, http://fb.me/Humanesens Bonjour à toutes et à tous ! Je vous propose à Saint Malo des Cercles de paroles pour Femmes s’inspirant du Keur Ecologie Bonjour à toutes et à tous ! Je vous propose à Saint Malo des Cercles de paroles pour Femmes s’inspirant du Keur Ecologie http://www.humanesens.org http://www.fb.me/Humanesens HUMANESENS s’appuie sur la pensée “Keur Écologie” pour nourrir la recherche de sens dans l’unité menant à l’accomplissement avec le coeur. Le cercle de paroles pour Femmes Keur Écologie à Saint Malo est l’un de ses outils. KEUR ÉCOLOGIE INVITE À … • Respecter le Vivant sous toutes ses formes • S’ouvrir à l’Invisible • Être dans son Cœur • Se ressentir, s’accepter tel que nous sommes • Vibrer Un dans l’Humanité Une • Partager l’Énergie créatrice positive • Rencontrer sa Terre-Mère intérieure • Écouter la Sagesse de son Âme • Prendre sa place dans le Macrocosme • Se voir en l’Autre • S’accomplir en la Terre-Mère QU’EST-CE QU’UN CERCLE ? Depuis des millénaires, les Femmes se réunissent pour des cérémonies d’initiation ou de célébration du féminin sacré, pour des rituels de passage d’un âge à l’autre, de lunes, de saisons. Dedans, dehors, les Femmes se réunissent, s’asseyent en cercle et ainsi créent un espace unique. Un espace d’échange où l’on peut se sentir libre d’être celle que l’on est, avec sa force et ses faiblesses , avec sa confiance et ses doutes, ses expériences et ses aspirations. Prendre sa place dans le cercle amène à mûrir en puisant dans la sagesse, le vécu et le courage de toutes les Femmes présentes car le cercle est un instrument de transformation puissant pour les Femmes qui y participent. Son centre lui confère un caractère spécial voire sacré ; il est une source d’énergie, de compassion et de sagesse. L’expression passe par la parole, le chant, la danse, la méditation, le jeu d’un instrument,… Chacune des femmes que ce vécu transforme va infuser cette expérience dans tout son tissu relationnel. ” SE RÉCONCILIER AVEC SOI-MÊME “ • Oser prendre un temps pour soi, en confiance, pour venir déposer, partager des mots, des pensées, des ressentis, des rêves, des peurs, des questions, des vulnérabilités, loin de toutes religions, politiques ou dogmes. • Partager ses ressentis de coeur à coeur, avec bienveillance, dans un espace d’ouverture, pour avancer sereinement sur son chemin et grandir en confiance. • Se réconcilier avec soi-même en écoutant sa sagesse intérieure pour mieux guérir notre Terre-Mère . ” FAIRE SENS” • Trouver du sens • Cultiver sa paix intérieure • Cheminer intérieurement • Explorer, partager ses expériences • Créer du lien dans un environnement de confiance ” NOURRIR SA SORORITÉ EN DOUCEUR “ • Mettre des mots sur des ressentis, écouter les autres, sentir que l’on est plurielle; s’exprimer publiquement sur son intuition, son émotion, son intériorité sont des actes de toute beauté et de toute puissance. • Échanger dans le respect de l’autre en toute confidentialité. Partager des idées, des suggestions, des expériences plutôt que des conseils. L’équilibre naît de l’écoute de chacune. • Les partages sont aussi riches et divers que les participantes: parole, danse, chant, instrument, poème, méditation. ♥ Venez prendre votre place au sein du Cercle, explorer, goûter, vibrer ♥ CHAQUE CERCLE EST ACTUELLEMENT LIMITÉ A 9 participantes (covid-19) PARTICIPATION FINANCIÈRE libre et consciente (chacune paye ce qu’elle peut) INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le Cercle au 06 70 27 63 52 LIEU DE RENDEZ-VOUS SUR SAINT MALO • vous sera communiqué après inscription. • avec l’aide de Mère Nature, le Cercle en extérieur, entre Terre et Mer, sera privilégié. • prévoir un coussin/chaise, de l’eau, un vêtement chaud et une collation à partager en fin de cercle. LES CERCLES ONT LIEU LE DIMANCHE A 15 HEURES PROCHAINES DATES 28 juin 2020 26 juillet 2020 23 août 2020 20 septembre 2020 18 octobre 2020 15 novembre 2020 20 décembre 2020 17 janvier 2021 14 février 2021 14 mars 2021 18 avril 2021 16 mai 2021 13 juin 2021 11 juillet 2021 8 août 2021 12 septembre 2021 10 octobre 2021 7 novembre 2021 5 décembre 2021 A LA BASE DE MON CHEMINEMENT, IL Y A … Des expériences personnelles concrètes : • Ymajeen SAS • Canis Ethica • HumAni Vie • Rothéneuf Environnement De belles rencontres nourries de magnifiques enseignements : • Régina Charana • Christian Junod • Mireille Scala • Elli Mizikas • Franck Lopvet • Lise Bourbeau • Serge Boutboul • Marie Elia • Florence Laporte • Annika Skattum • Emaho Saint Malo en exterieur ou interieur selon météo saint malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine dimanche 31 mai 2020 – 15h30 à 16h00

