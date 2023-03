Accueillir les Grecs et les Perses en baie du Mont-Saint-Michel pour les Jeux olympiques 2024 Saint-Malo, 13 mars 2023 09:00, Saint-Malo.

L’investigation historique du culte perse de Mithra du Mont-Dol au Mont-Saint-Michel suscite une réflexion pour accueillir symboliquement les Grecs et les Perses aux Jeux Olympiques de 2024. Lundi 13 mars, 09h00 1

Cet héritage grec et perse trouve sa source dans les recherches inédites de François Rever (1753-1828) sur les autels tauroboliques du Mont-Dol : aux origines des observations archéologiques de Chateaubriand.

Alors que les collectivités en sont encore à un stade « exploratoire», un travail va être conduit sous l’égide du comité d’organisation des Jeux olympiques Paris 2024, les territoires et les communes concernées pour accueillir la flamme olympique en baie du Mont-SaintMichel.

A l’origine des Jeux Olympiques, un homme curieux, sportif … et visionnaire. Homme libre, à 24 ans il renonce à une carrière militaire et décide de servir la France en réformant son système éducatif qu’il juge désuet et sans imagination. Pierre de Coubertin pense que pour rendre le sport plus populaire il faut l’internationaliser.

Il veut recréer les Jeux olympiques antiques, nés à Olympie, en Grèce, en 776 avant J.-C. et organisés tous les quatre ans pendant douze siècles, avant d’être supprimés.

Rappelons que la Bretagne et les Hauts-de-France ont été une base arrière d’entrainement à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres.

Profitant d’une proximité renforcée par la qualité et la fréquence des dessertes aériennes et maritimes, Dinard, Saint-Malo et d’autres villes de l’axe Manche avaient valorisé leur capacité hôtelière ainsi que leurs équipements sportifs auprès des 204 comités nationaux olympiques et des fédérations nationales olympiques .

Les sommets sont hauts, difficiles à atteindre, mais nous allons les gravir ensemble. « Pour se promener parmi les étoiles, les hommes ont besoin de renouer avec des mythes fondateurs » écrivait Antoine de Saint-Exupéry.

Xavier Grall ajoutait : « Malgré leurs géographies aux ponants de l’Europe, il faut considérer les Bretons non comme des êtres de crépuscule mais comme des êtres du commencement, des hommes du matin.»

2024 portera un message d’espérance, à l’image de l’emblème universel du Mont-Saint-Michel, prêt à entrer dans cette nouvelle ère de civilisation.

