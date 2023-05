Pèlerinage aux Îles Scilly Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Pèlerinage aux Îles Scilly Saint-Malo, 26 août 2023, Saint-Malo. Pèlerinage aux Îles Scilly 26 août – 9 septembre Saint-Malo Sur inscription Du 26 août au 9 septembre, aux Îles Scilly : départ de St Malo 15 jours pour (re)mettre la prière au centre de sa vie ! Sur les traces de Saint François d’Assise, en contemplant les merveilles de la Création, viens vivre 2 semaines de voile, d’aventure (la traversée de la Manche dans les 2 sens !), de découverte, de partage et de temps forts spirituels ! Inscriptions ouvertes le 22 mai au soir : lien disponible sur Facebook

Plus d'informations sur : http://pelerinsdelamer.org/ Saint-Malo Port de Saint-Malo

