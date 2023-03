Ascension aux îles Anglo-Normandes Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ascension aux îles Anglo-Normandes Saint-Malo, 17 mai 2023, Saint-Malo. Ascension aux îles Anglo-Normandes 17 – 21 mai Saint-Malo Sur inscription Du mercredi 17 mai (19h) au dimanche 21 mai (18h), aux îles Anglo-Normandes. Rdv et retour au port de St Malo Pour l’Ascension, les Pèlerins de la Mer embarquent vers les îles Anglo Normandes !

Le pèlerinage maritime est une école de vie. Il s’inscrit dans une démarche de construction de la personne humaine et de formation spirituelle, en vue de permettre à chacun de vivre au quotidien en personne digne et responsable, sous le regard du Christ.

Ainsi, lors des pèlerinages, nous assistons à la messe quotidiennement et nous avons régulièrement des temps de prières. Des frères ou sœurs de St Jean sont présents parmi nous, pour nous aider dans notre démarche d’approfondissement de notre Foi, en nous donnant des enseignements, en répondant à nos questions et en nous aidant à vivre les sacrements.

Nous naviguerons accompagnés par Benoit XVI en (re)découvrant le message qu’il nous a laissé sur l’Espérance. ATTENTION : il est impératif d’avoir un passeport valide ! Saint-Malo Port de Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/fEmZwHS8Bt2kzgvp8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T19:00:00+02:00 – 2023-05-17T23:59:00+02:00

2023-05-21T00:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

