La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo Saint-Malo, 6 mai 2023 17:00, Saint-Malo.

Chaque année, le festival « La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo » propose un parcours différent pour faire découvrir la variété et la richesse des instruments du territoire. 6 – 20 mai 1

http://www.laroutedesorgues.weebly.com

Pour sa 11ème édition, le festival fera étape dans quatre communes du Pays de Saint-Malo : Saint-Malo, mais aussi Cancale, La Fresnais et Pleugueneuc.

Au programme : récitals soliste, musique de chambre, concert pour le jeune public, concert-lecture, soirée jeunes talents …

Plusieurs temps forts sont à noter :

Un récital consacré à J.S.Bach et ses liens avec la musique venue d’Italie par le concertiste Willi Ippolito.

Un concert de musique baroque pour flûte à bec et orgue avec les artistes Liesbeth Schlumberger et Claudia Leibovitz.

Une soirée spéciale jeunes talents avec la venue de deux brillants étudiants du Conservatoire National Supérieur de Lyon, Louyse Gris et Antoine Thomas.

Le concert de clôture du festival avec le jeune poète et virtuose Karol Mossakowski autour de l’œuvre de Saint-Exupéry « Le petit prince ».

Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine

