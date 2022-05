Messe de la Pentecôte Paroisse St Vincent de Paul d’Alet Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Messe de la Pentecôte Paroisse St Vincent de Paul d’Alet, 23 mai 2020 18:00, Saint-Malo. 23 et 24 mai 2020 Sur place Consignes à l’entrée de l’église https://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/, contact@saintvincentdepaul-saintmalo.fr, 0299818336, 0633149162 Réouverture de notre paroisse pour la pentecôte. Réouverture de notre paroisse pour la pentecôte. Des consignes seront affichées à la porte de l’église et sur le site de la paroisse. Voici le planning des prochaines célébrations : Saint Jean : samedi 30 mai à 18h Saint François Xavier : dimanche 31 mai à 11h Saint Jouan des Guérêts : dimanche 31 mai à 10h Paroisse St Vincent de Paul d’Alet 1 boulevard Léonce Demalvilain Saint Malo 35400 Saint-Malo La Madeleine – Bellevue Ille-et-Vilaine samedi 23 mai 2020 – 18h00 à 19h00

dimanche 24 mai 2020 – 10h00 à 11h00

dimanche 24 mai 2020 – 11h00 à 12h00

