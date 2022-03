Convention internationale de tatouage Corsair Tattoo Ink Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Convention internationale de tatouage Corsair Tattoo Ink Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine, 2 juillet 2022 10:00, Saint-Malo. 2 et 3 juillet Sur place Billet Journée : 15€ sur place (13€ en ligne)

Billet Week-end : 20€ sur place (18€ en ligne)

Tarif Réduit : Billet journée : 13€ pour les 12-18 ans

Tarif Réduit : Billet week-end : 15€ pour les 12-18 ans

Gratuit pour les moins de 12 ans http://corsairtattooink.com/billetterie-2 Convention internationale de tatouage Corsair Tattoo Ink Saint-Malo A l’initiative du tatoueur rennais Kalil Moktar la convention internationale de tatouages voit le jour en 2016 et accueille 4000 visiteurs. Son ambition ? Se faire rencontrer l’imagerie des pirates, corsaires et autres flibustiers avec le monde riche et pluriel du tatouage.

Sur les quais de la ville, c’est l’emplacement idéal pour recevoir une centaine d’exposants : tatoueurs, piercing, matériel de tatouage, vêtements, accessoires, bijoux…

Tous les styles sont permis : réalisme, néo-traditionnel, old-school, dotwork ou géométrie, mandala, covers et tatouages couleurs.

Et qui dit convention de tatouage dit concours de tatouage…

Donc rendez-vous les pieds dans l’eau à Saint-Malo les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 au Quai St Malo pour la 5ème édition du Corsair Tattoo Ink ! Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine 1b quai duguay trouin saint-malo 35400 Saint-Malo Courtoisville – Sillon – Moka Ille-et-Vilaine samedi 2 juillet – 10h00 à 21h00

dimanche 3 juillet – 10h00 à 20h00

Détails Heure : 10:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine Adresse 1b quai duguay trouin saint-malo Ville Saint-Malo lieuville Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Convention internationale de tatouage Corsair Tattoo Ink Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine 2022-07-02 was last modified: by Convention internationale de tatouage Corsair Tattoo Ink Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine Le quai saint-malo, saint-malo, ille et vilaine 2 juillet 2022 10:00 ille et vilaine Saint-Malo Le quai saint-malo saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine