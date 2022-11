LEWIS EVANS/ ST MALO / LA NOUVELLE VAGUE / with LES KITSCHENETTE’S La Nouvelle Vague Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

LEWIS EVANS/ ST MALO / LA NOUVELLE VAGUE / with LES KITSCHENETTE’S La Nouvelle Vague, 16 décembre 2022 20:00, Saint-Malo. Vendredi 16 décembre, 20h00 Sur place Entrée libre

Carte blanche au Normandy, salle de concert de Saint-Lô, qui invite pour l’occasion Lewis Evans. Les locaux de l’étape, Les Kitschenette’s, complètent cette soirée 100% gratuite ! GRATUIT

Carte blanche au Normandy, salle de concert de Saint-Lô, qui invite pour l’occasion Lewis Evans. Les locaux de l’étape, Les Kitschenette’s, complètent cette soirée 100% gratuite !

LEWIS EVANS

L’histoire de Lewis Evans aurait pu s’arrêter trop tôt, alors qu’il décide, envahi par le doute, de vendre ses guitares pour se tenir loin de la musique. Une simple envie de se recentrer, puis un job de jardinier, avant qu’elle revienne frapper à sa porte. Tressaillements et plénitude totale, plus de 6 cordes mais un nouvel album en préparation, il s’appellera l’Ascension. Un album folk avec de la pop teintée de musique world : « C’est comme si Oasis rencontrait Alan Stivell ». Un album plaisir et envoûtant pour les concerts qui le sont tout autant. LES KITSCHENETTE’S

1964-1967 : avec Nino Ferrer, Ronnie Bird, Gainsbourg, Brigitte Bardot, France Gall, Les Boots, Les Problèmes, ou encore le mystérieux Norman Gagman Gang, la France décoche mélodies pop, riffs fuzz et textes libérés. En 2022, Les Kitschenette’s revisitent avec délectation cette scène ô combien culte, mais si peu portée en live. Il était temps !

L’orchestre anti-yéyé s’est taillé une belle réputation dans le milieu 60’s européen avec quatre 45 t parus sur le label allemand Soundflat Records. Sortez les beatles boots, it’s time to jerk ! But in French, s’il vous plaît ! La Nouvelle Vague Rue des Acadiens, 35400 Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine vendredi 16 décembre – 20h00 à 23h30

Détails Heure : 20:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu La Nouvelle Vague Adresse Rue des Acadiens, 35400 Saint-Malo Ville Saint-Malo lieuville La Nouvelle Vague Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

LEWIS EVANS/ ST MALO / LA NOUVELLE VAGUE / with LES KITSCHENETTE’S La Nouvelle Vague 2022-12-16 was last modified: by LEWIS EVANS/ ST MALO / LA NOUVELLE VAGUE / with LES KITSCHENETTE’S La Nouvelle Vague La Nouvelle Vague 16 décembre 2022 20:00 La Nouvelle Vague Saint-Malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine