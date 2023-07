LA ROUTE DU RIRE x Le Fridge La Nouvelle Vague Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

LA ROUTE DU RIRE x Le Fridge La Nouvelle Vague Saint-Malo, 1 septembre 2023 19:00, Saint-Malo

LA ROUTE DU RIRE 2023 du 1er au 3 septembre de Saint-Malo à Rennes !

> 1 SEPT / Saint-Malo

RdR Solo Julien Sabas à 19h / Nouvelle Vague

Le lauréat joue son spectacle !

> 1 SEPT / Saint-Malo*

RdR Comedy à 21h / Fosse aux Lions

Les Lauréats se partagent la fosse!

Julien Sabas (2022) Cab Cab (2021) Yanos (2020), Antoine Peyron (Loser), Malik (Mix)

> 2 SEPT / Saint-Malo*

RdR Comedy à 16h / Plage Bon secours

Les Lauréats se partagent la terrasse !

> 2 SEPT / Saint-Malo

RdR Gala à 19h et 21h / Nouvelle Vague

Le Fridge Comedy : Ilyès Djadel, Paul de Saint Sernin, Thomas Angelvy, Rosa Bursztein, Merwane Benlazar, Julien Sabas + Le RdR Comedy !

> 3 Sept / Rennes

RdR Tremplin à 15h / Maison Des Assos

Open Mic : Antoine Peyron, Alex Kamo, Isabelle Lefaucheur, Julie Gabriel, Margaux Lagleize, Poina, Safir, Tristan ! Les humoristes ont 7 minutes pour convaincre le public et le jury. Un seul fera l’unanimité direction La Route du Rire 2024 !

> 3 SEPT / Rennes

RdR Solo Julien Sabas à 18h / Bacchus

Le lauréat joue son spectacle en clôture du Festival !

Info & Réservation : laroutedurire.fr

* Si le temps le permet. La Nouvelle Vague Rue des Acadiens, 35400 Saint-Malo

