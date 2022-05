Touch the sky Eglise St Jean L’évangéliste 35400 St Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Touch the sky Eglise St Jean L’évangéliste 35400 St Malo, 15 septembre 2019 17:00, Saint-Malo. Dimanche 15 septembre 2019, 17h00 Sur place 10 € L’association Mosaïque Musicale Malouine, le choeur de Dinard et le choeur Kalon Maouez ont le plaisir d’accueillir le choeur de Bâle placé sous la direction de Petter Udland Johansen. L’association Mosaïque Musicale Malouine, le choeur de Dinard et le choeur Kalon Maouez ont le plaisir d’accueillir le choeur de Bâle placé sous la direction de Petter Udland Johansen. Les quatre choeurs donneront deux concerts en commun: Le samedi 14 septembre à 20h00 à l’église de Pleurtuit Le dimanche 15 septembre à 17h00 à l’église Saint Jean l’Evangéliste à Saint Malo Au programme: Gospels et chants de musique sacrée de compositeurs contemporains dont Morten Lauridsen et Modeste Moussorgski Eglise St Jean L’évangéliste 35400 St Malo 1 Boulevard Léonce Demalvillain 35400 Saint-Malo La Découverte Ille-et-Vilaine dimanche 15 septembre 2019 – 17h00 à 20h00

