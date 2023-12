Concert petits chanteurs de Combourg Eglise St François Xavier Saint Malo Saint-Malo, 17 décembre 2023, Saint-Malo.

Les petits chanteurs de Combourg (35 en Ille et Vilaine), et leur chef de chœur, Patrick Labbé sont très bien connus du public de Saint Malo et la côte d’émeraude.

Ils ont accompagné vocalement Michal Kwiatkowski (de la très célèbre Star Académie), Dayan Prenveille, le breton DENEZ PRIGENT, Marie Noëlle Potot (leur marraine) ou encore chanté avec Amaury Vassily. Ils donneront un grand concert pour Noël, le dimanche 17 décembre 2023 en l’église St François Xavier, la découverte à Saint Malo.

A cette occasion ils chanteront des morceaux de leur tout nouvel album et des chants de Noël.

Le matin à 11 heures dans cette même église de la cité corsaire, ils accompagneront le groupe d’animation(chanteurs, pianiste, guitare, percussion, hautbois …) de la communauté pour la messe dominicale du 3ème dimanche de l’avent.

Ce jour là ce sera aussi l’accueil de la lumière de Bethléem avec la participation des scouts et guides de France.

Eglise St François Xavier Saint Malo 1 place Paul Boulay 35400 Saint o Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine