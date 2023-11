Concert Blanch’notes Eglise St François Xavier Saint Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Concert Blanch'notes Eglise St François Xavier Saint Malo Saint-Malo, 25 novembre 2023, 20h30

Concert au profit de l'association Simon de Cyrène

https://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/agenda-infos-eglises-catholiques-de-la-cote-d-emeraude/concert-paroisses-cote-d-emeraude/concert-blanch-not-et-les-7-noires.html Concert au profit de l’association Simon de Cyrène.

Vivre chez soi sans être seul ?

Une réponse innovante et inclusive En 2023 à Saint-Malo : Construction de Maisons partagées Simon de Cyrène, lieu de vie, au cœur de la ville où des personnes valides, partageront leur quotidien avec des personnes handicapées. Rompre l’isolement, créer du lien

Au cœur de Simon de Cyrène, une amitié : De Rennes à Saint-Malo, depuis 2018, des amis heureux de se rencontrer, partagent des moments de détente et de convivialité.

Eglise St François Xavier Saint Malo
1 place Paul Boulay 35400 Saint-Malo

