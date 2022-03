Récital d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Récital d’orgue Eglise Sainte-Croix, 22 mai 2022 18:00, Saint-Malo. Dimanche 22 mai, 18h00 Sur place 9 € / 5 € / gratuit – 12 ans http://www.laroutedesorgues.weebly.com, http://www.facebook.com/laroutedesorgues, laroutedesorgues@gmail.com, 0683165716 Récital d’orgue par Thomas Ospital : Hommage à César Franck Récital : Variations symphoniques avec Thomas Ospital aux grandes orgues Cavaillé-Coll Hommage à César Franck

Œuvres de César Franck, Charles Tournemire & Joseph-Ermend Bonnal Thomas Ospital, organiste titulaire du grand orgue de l’église Saint-Eustache à Paris, est l’un des brillants représentants de l’école d’orgue française. Sollicité dans le monde entier, il nous honore de sa présence pour un récital à l’occasion du bicentenaire de la naissance de César Franck.

Sous ses doigts, le grand orgue Cavaillé-Coll de l’église Sainte-Croix brillera de mille feux, tel un orchestre symphonique à lui seul ! Une retransmission du jeu du musicien sera assuré sur grand écran dans la nef.

Le concert débutera par un lever de rideau offert par la classe d’orgue du Conservatoire. – Dans le cadre des concerts “Pépites” du Conservatoire – Eglise Sainte-Croix Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine dimanche 22 mai – 18h00 à 19h30

