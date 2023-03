Concert Lecture Le Petit Prince Eglise Sainte-Croix, 20 mai 2023 20:30, Saint-Malo.

Concert Lecture : » Le Petit Prince » avec Marc Botrel, récitant et Karol Mossakowski, improvisations au grand orgue Cavaillé-Coll Samedi 20 mai, 20h30 1

Le Petit Prince de Saint-Exupéry est une œuvre inclassable, à mi-chemin entre conte pour les plus petits et fable philosophique pour les plus grands. Il nous incite à garder nos yeux d’enfants, à laisser éclore l’amour et l’amitié, à profiter de la vie et s’émerveiller de la Nature.

Marc Botrel nous fera revivre la rencontre entre l’aviateur et le Petit Prince venu de l’astéroïde B 612, tandis que Karol Mossakowski, aux claviers du grand orgue Cavaillé-coll, nous plongera dans l’atmosphère singulière de ce roman d’initiation par des improvisations dont il a le secret.

Une retransmission du jeu du musicien sera assuré sur grand écran dans la nef. Le concert débutera par un lever de rideau offert par la classe d’orgue du Conservatoire.

