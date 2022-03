Concert : La Ronde des Claviers Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert : La Ronde des Claviers Eglise Saint-Ideuc, 27 mai 2022 20:30, Saint-Malo. Vendredi 27 mai, 20h30 Sur place gratuit http://www.laroutedesorgues.weebly.com, http://www.facebook.com/laroutedesorgues, laroutedesorgues@gmail.com, 0683165716 Concert de claviers alternant orgue, clavecin & organetto ! Une soirée avec les claviers ! avec Gaëlle Coulon, clavecin & organetto & Mickaël Durand, orgue Œuvres de Bach, Byrd, Haendel, Sweelinck … Gaëlle Coulon et Mickaël Durand, organistes à la Cathédrale de Nantes, nous entraînent dans une ronde autour des instruments à claviers !

Ils proposent un programme particulièrement original :

le bel orgue de Saint-Ideuc donnera la réplique au clavecin mais aussi à l’organetto, petit orgue portatif médiéval.

Mélomanes curieux, amoureux de la musique du Moyen-Âge, de la Renaissance et du Baroque, ce concert est fait pour vous ! – Dans le cadre de la Saison musicale du Conservatoire – Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine vendredi 27 mai – 20h30 à 21h45

