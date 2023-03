Florilège Bach Eglise Saint-Ideuc, 14 mai 2023 17:00, Saint-Malo.

Concert : » Florilège Bach »

avec Claudia Leibovitz, flûte à bec & Liesbeth Schlumberger, orgue.

Œuvres de Johann Sebastian Bach. Dimanche 14 mai, 17h00 1

http://www.laroutedesorgues.weebly.com

Claudia Leibovitz et Liesbeth Schlumberger, artistes de renommée internationale, forment un duo réputé alliant tradition et modernité. Tradition du répertoire avec un ancrage fort vers les musiques anciennes, et modernité par une interprétation approfondie, sans cesse renouvelée. Ces deux musiciennes au jeu poétique et éloquent nous offrent un florilège d’œuvres de Jean-Sébastien Bach.

– en partenariat avec Musique en Pays de Saint-Malo –

Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine

