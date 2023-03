Veillée pour la Paix dans le monde Eglise Saint François Xavier, 31 mars 2023 20:30, Saint-Malo.

« Comme l’an dernier, nous avons souhaité et construit une Veillée qui s’adresse à tous, petits et grands quelques soient nos vies, nos pensées, nos convictions Vendredi 31 mars, 20h30 1

« Comme l’an dernier, nous avons souhaité et construit une Veillée qui s’adresse à tous, petits et grands quelques soient nos vies, nos pensées, nos convictions…. Une Veillée « ouverte à tous » nous a conduits à proposer une trame de textes variés, accessibles, basés sur l’humanisme, un choix de chants profanes et religieux, mais aussi des images et des vidéos esthétiques, poétiques et méditatives. Partageons cette Veillée pour la Paix dans le monde : Une veillée qui veut toucher l’affect, le cœur et l’âme de chacun, une veillée qui invite à la méditation ou à la prière selon sa sensibilité, une veillée qui nous réveille pour que le quotidien de nos jours soient tournés vers les autres, vers l’autre, le prochain, le frère Que cette Veillée soit remplie d’espérance et signe de communion fraternelle. »

Eglise Saint François Xavier 1 plau Boulay 35400 Saint Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine

« Comme l’an dernier, nous avons souhaité et construit une Veillée qui s’adresse à tous, petits et grands quelques soient nos vies, nos pensées, nos convictions…. Une Veillée « ouverte à tous » nous a conduits à proposer une trame de textes variés, accessibles, basés sur l’humanisme, un choix de chants profanes et religieux, mais aussi des images et des vidéos esthétiques, poétiques et méditatives. Partageons cette Veillée pour la Paix dans le monde : Une veillée qui veut toucher l’affect, le cœur et l’âme de chacun, une veillée qui invite à la méditation ou à la prière selon sa sensibilité, une veillée qui nous réveille pour que le quotidien de nos jours soient tournés vers les autres, vers l’autre, le prochain, le frère Que cette Veillée soit remplie d’espérance et signe de communion fraternelle. »